От Кингисеппа до Пскова — по ровной дороге

От Кингисеппа до Пскова &#8212; по ровной дороге
На новое дорожное покрытие распространяется 4-летняя гарантия. Фото: pixabay.com

На региональной трассе, ведущей из Кингисеппа до Пскова через Гдов, завершился ремонт.

ГКУ «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировала трассу Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье, которая связывает Ленинградскую и Псковскую области. Ремонт проводился практически без ограничения движения транспорта. Изношенный слой асфальта был срезан и заменен на двуслойное асфальтобетонное покрытие, которое поставлено на 4-летнюю гарантию. Кроме того, была вычищена полоса отвода, укреплены обочины, нанесена новая разметка.

Специализированная лаборатория «Ленавтодора» взяла пробы асфальта для испытания на прочность, качество состава, ровность и коэффициент сцепления шин (от последнего показателя зависит поведение автомобиля на мокрой дороге).

В этом году в рамках нацпроекта на ремонт дорог Ленобласти выделено более 1 млрд рублей. На эти деньги будут отремонтированы 18 участков областных трасс в 13 муниципальных районах региона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ГИБДД опубликовала интерактивную карту с камерами на дорогах Петербурга

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