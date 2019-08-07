Петербургский омбудсмен проверит сообщения о пытках в «Крестах»

Александр Шишлов отправится в изолятор, чтобы проверить, как там обращаются с заключенными.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов пообещал посетить изолятор «Кресты-2» в Колпинском районе. Он заявил, что до него дошли слухи о жалобах на пытки, которые необходимо проверить.

Кстати, Шишлов до этого уточнял, что ему никто не присылал обращений, связанных с подобным инцидентами. Он говорил, что собирается в «Кресты-2» уже завтра, 8 августа.

Напоминаем, что в сети появилось видео, на котором запечатлено, как заключенного бьют деревянной палкой. Проверить информацию также собирается управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гендиректор «Норманна» отправился в СИЗО. Виктору Смирнову предстоит провести за решеткой как минимум два ближайших месяца.