В четверг Петербург ожидает туман и 22 градуса тепла

Сегодня, 8 августа, на некоторые районы Санкт-Петербурга утром опустится густой туман.

По данным главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в четверг местных жителей ожидают кратковременные дожди.

На протяжении всего дня погода будет пасмурная с временными прояснениями. В некоторых районах города ожидаются кратковременные дожди, а также утренний туман, сообщили Gazeta.SPb в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер не вызовет сильных неудобств, так как составит всего от 4 до 9 метров в секунду, северо-западный. В дневной период температура воздуха поднимется и составит от 20 до 22 градусов по шкале Цельсия. Атмосферное давление незначительно снизится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд.