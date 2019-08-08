В ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП под Новороссийском

Авария произошла в темное время суток. Фото: pixabay.com

Авария произошла в темное время суток. Фото: pixabay.com

Автобус слетел с обрыва после лобового столкновения на опасной развилке.

Автобус слетел с обрыва под Новороссийском. Трое погибли, 41 пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Авария произошла вечером в среду 7 августа на 16-ом км трассы от Новороссийска до Керченского пролива: Volkswagen лоб в лоб столкнулся с автобусом, где ехало 45 человек, сообщает ГИБДД 8 августа. Автобус попал в кювет, в числе пострадавших оказались 12 детей.

Высота падения автобуса составила примерно 30 м, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

ДТП произошло в темное время суток. Местные жители рассказали, что развилка, где произошла авария, всегда считалась опасной.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что велосипедист-экстремал проехал по разделительной полосе Свердловской набережной Санкт-Петербурга.