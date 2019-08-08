“Мачете спасает”: Дэнни Трехо вытащил ребенка из перевернувшейся машины

Актер стал очевидцем серьезного ДТП на перекрестке в Лос-Анжелесе.

В Лос-Анжелесе произошло серьезное ДТП: автомобиль проехал на красный свет и врезался в другую машину, которая перевернулась от удара. Поблизости оказался актер Дэнни Трехо.

Авария произошла на перекрестке Хаббард Стрит и Джекмен Авеню в среду 7 августа, передает abc7.com. Внутри машины находилась молодая женщина, пенсионерка и маленький ребенок.

Трехо, известный за роли негодяев в кино, забрался в машину и попытался отстегнуть ремень безопасности младенца, но не смог. Тогда другая очевидица ДТП пролезла в автомобиль с другой стороны и высвободила ребенка. Актер подхватил его на руки и отнес в сторону от машины.

В это время на место приехали спасатели и начали доставать остальных пострадавших. Трехо рассказал, что ребенок паниковал, но актер сказал ему, что он должен использовал свои суперспособности. Мальчик закричал: “Сперспособности!”, а Трехо поддержал, так что они вместе стояли на улице и кричали “Суперспособности!”.

Позже участников ДТП доставили в больницу, врачи сообщили, что их жизням ничего не угрожает.

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