Спрос на поездки в Грузию упал в 4 раза

Стоимость авиаперелета к южным соседям выросла на 55%.

Россияне стали в 4 раза реже ездить и летать в Грузию. Страна стояла в первой тройке популярных у туристов стран, а теперь находится на 20-ой строчке.

Отпуск в Тбилиси или Батуми теперь выбирают лишь 1,8% туристов, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса Туту.ру 8 августа. Год назад показатель был равен 7,2%. Три первые строчки популярности поездок получили Узбекистан, Армения и Молдавия.

Напомним, прямое пассажирское авиасообщение с Грузией временно прекратили. Россияне используют пересадки в Ереване, Баку и Минске. Стоимость перелета ожидаемо выросла — сразу на 55% по сравнению с цифрами июня и июля. Раньше до Грузии можно было долететь в среднем за 8,4 тысяч рублей, а теперь средняя стоимость поднялась до 13 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что цены на бензин в Грузии обновили исторический максимум.