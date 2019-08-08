Налог на бездетность взбаламутил соцсети

Налог на бездетность взбаламутил соцсети
Существовавший в СССР налог был полностью отменен 1 января 1992 года в связи в распадом СССР. Фото: Pixabay

Агрессивную реакцию в соцсетях вызвала публикация главы парламента республики Башкортостан с предложением о введении налога на бездетность.

Множество негативных комментариев собрал опубликованный в Facebook текст Константина Толкачева с предложением о возобновлении налога на бездетность. В тексте поста содержались размышления на тему демографических проблем в регионе, а также мысли о возможности возврата к советским методам контроля рождаемости.

Помимо противников нашлись и сторонники данного заявление в лице православных активистов и некоторых региональных чиновников. Глава Союза православных граждан по Москве, Кирилл Фролов поддержал идею такими словами: «Даешь православный миллиард! Причин для вымирания России нет!».

Напомним, что подобный сбор применялся в Советском Союзе с 1941 года к бездетным мужчинам и бездетным замужним женщинам в возрасте от 20 до 50 лет. Назывался закон «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР», попадавшие под него должны были перечислять 6% зарплаты государству.

На протестные ответы пользователей сети Константин Борисович отреагировал однозначно: удалил пост и объяснил, что не желает возврата к прошлому.

Глава правительства, Дмитрий Медведев, в 2017 году, подытоживая споры о возрождении данного налога, заявил, что власти в это не заинтересованы, и «тема закрыта».

Ранее Gazeta.SPB сообщила о взглядах Максимилиана Лапина на демографическую ситуацию в Петербурге.

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Налог на бездетность взбаламутил соцсети
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