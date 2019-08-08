Зеленский пообещал разрешить азартные игры на Украине

Зеленский пообещал разрешить азартные игры на Украине
Легализацию азартных игр на Украине считают хорошим способом пополнить казну и развить экономику. Фото: ze2019.com

По плану главы Украины, легализация азартных игр будет способствовать развитию туризма в стране.

Соответствующее заявление было сделано Владимиром Зеленским в ходе его выступления на бизнес-форуме в Стамбуле, где он также призвал турецких инвесторов принять участие в развитии туристического кластера. Пока речь идёт, однако, лишь о легализации данного вида деятельности в пятизвездочных отелях, сообщает ТАСС.

Напомним, что игорный бизнес на данный момент находится под запретом около десяти лет — однако его легализация является частью обязательств, взятых на себя Украиной перед Международным валютным фондом. Кроме того, по оценкам украинского Минфина речь идёт о почти 200 миллионах долларов дохода, которые казна могла бы получать при выводе данного сегмента из тени.

Ранее Газета.спб писала, что глава Украины обратился к Владимиру Путину с просьбой «повлиять» на ДНР.

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