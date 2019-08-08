К порту Бронка в Ломоносове добавят логистический центр

Первый этап закончат в 2022 году. Фото: pixabay.com

Первый этап закончат в 2022 году. Фото: pixabay.com

Комплекс на 310 тысяч м2 обойдется в 10 млрд рублей.

“ТЛЦ “Бронка” хочет построить транспортно-логистический центр недалеко от порта Бронка и ж/д станции. На проект может уйти около 5 лет.

Центру потребуется семь ж/д путей на 7 км. Плюс подрядные компании должны проложить дороги и построить несколько складов, сервисных пунктов и других служебных построек. Комплекс займет свыше 310 тысяч м2, сообщает “Интерфакс” 8 августа.

В проект инвестируют в сумме около 10,6 млрд рублей. Первый этап строительства намерены закончить к 2022 году, на него уйдет около 6,2 млрд.

Порт Бронка расположен в Ломоносове, комплекс входит в Большой порт Санкт-Петербурга, чей грузооборот составил около 25 млн т в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что при строительстве порта в Приморске учтут мнения местных жителей.