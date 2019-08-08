Сельдяной король, предвестник цунами, достиг берегов России

Рыбу-ремень никогда раньше не встречали в водах РФ.

Сельдяной король также известный как ремень-рыба, приплыл к восточным берегам РФ. Жители Приморья нашли ремнетела на берегу в бухте Паллада, но отпустили обратно в океан.

Это первый раз, когда представителя вида заметили в России, сообщает РИА Новости. Рыбу могут внести в список фауны РФ. Находка представляет интерес для любого ихтиолога. Обычно рыба водится в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах и может жить на глубине до 1 км.

Сельдяной король — самая длинная из костных рыб среди существующих сейчас. Максимальная длина ремнетела может достигать 11 м, хотя обычно они вырастают до 3 м в длину. Рыба плавает головой вверх, ведет ночной образ жизни, ест мелкую рыбу и кальмаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что морской дьявол попросил человека о помощи у берегов Австралии.