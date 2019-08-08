Доллар и евро снова падают

Доллар и евро снова падают
Валюты продолжают падать. Фото: pixabay.com

Стоимость доллара и евро продолжает падать. Сегодня, 8 августа, валюты снова снизились, в то время как рубль продолжает укрепляться.

До сегодняшнего дня евро уже дешевел на 18 копеек, доллар – на 10 копеек. С января настоящего года рубль наоборот вырос – на 7%. Курс рассчитывается по отношению к иностранной валюте. В прошлом месяце отечественная валюта поднялась на 1,8% к доллару и на 2,1% к европейской валюте.

Сегодня, на открытии торгов Московской биржи доллар стал дешевле и стоит 65,2 рублей. Евро подешевел чуть меньше, его стоимость 73,6 рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала о падении курса евро. 25 июля это было первое падение валюты с 2018 года. До этого момента стоимость евро не опускалась ниже 70 рублей.

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Доллар и евро снова падают