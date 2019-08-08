Стало известно, сколько зарабатывают космонавты

Отряд российских космонавтов насчитывает 25 человек.

О размерах зарплат рассказала газета «Известия», ссылаясь на «Положение о материальном обеспечении космонавтов». Так, кандидат в космонавты зарабатывает почти 61 тысячи рублей в месяц, а космонавт – всего лишь на три тысячи больше. Есть также должность инструктора-космонавта – такой человек зарабатывает уже 88,45 тысячи рублей. Отмечается, что на этом не все – специалисты могут получать надбавки, выплаты за выслугу лет и тринадцатую зарплату.

Космонавт также может рассчитывать на увеличение зарплаты, если совершит более трех полетов в космос. В «Роскосмосе» никак не отреагировали на озвученные выше цифры, заверив лишь, что российский космонавты зарабатывают не хуже других.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей. В российских регионах подобную зарплату получают лишь 1,4% трудящихся, в Москве этот показатель в десять раз выше.