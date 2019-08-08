Трамп недоволен крепким курсом доллара

Президент Америки убежден, что из-за этого уровень процентных ставок ФРС остается высоким.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Заявление президент США Дональд Трамп сделал в Twitter-аккаунте. Он написал, что его не радует крепкий курс доллар и объяснил, почему. Трамп заявил, что это мешает конкуренции компания Америки на мировом рынке. Он даже перечислил некоторые из них: Caterpillar, John Deere, Boeing и другие.

Глава Америки предположил, что многие убеждены, что он должен быть счастлив из-за крепкого курса доллара.

«Высокие процентные ставки ФРС, в сравнении с другими странами, поддерживают курс доллара на высокой отметке», — пояснил он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп пообещал быструю смертную казнь за массовые убийства. Дональд Трамп, комментируя расстрелы людей в Техасе и Огайо, заявил, что законы США станут жестче. Президент Америки приказал Минюсту США добавить в закон гарантию смертной казни по преступлениям на почве нетерпимости и за массовые убийства