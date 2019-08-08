После фото Собчак люди приписали ей роман с Тарантино

Пользователи шутят, что телеведущая может уйти от одного режиссера к другому.

Ксения Собчак выложила фотографию в Instagram-аккаунте. На нем звезда выглядит довольно юной – пост намекает, что снимок сделан в далеком 2004 году. Телеведущая опубликовала совместное селфи с Квентином Тарантино, чтобы похвастаться своими знакомствами. Собчак отметила, что режиссер похвалил Москву, а также посоветовала всем сходить на новый фильм «Однажды в Голливуде».

«Спелый и сочный Квентин»,

— подписала она.

Подписчики звезды решили, что Собчак и Тарантино отлично смотрятся вместе. Они считают, что знаменитости могли бы дополнить друг друга и посоветовали ей бросать «облезшего Богомолова».

«От актера к режиссеру, от режиссера к режиссеру»,

—пошутил один из пользователей.

Напоминаем, что Ксении Собчак приписывают роман с Константином Богомоловым – театральным режиссером. К нему она якобы ушла после разрыва с актером Максимом Виторганом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Тарантино назвал любимого российского режиссера.