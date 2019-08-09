Стали известны победители кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге

В четверг на торжественной церемонии были объявлены победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу». Церемония состоялась в Выборгском замке, сообщается на сайте фестиваля.

Победителем в основном конкурсе «Игровое кино. Осенние премьера» получила картина Бориса Гуца «Смерть нам к лицу» — комедийная мелодрама, которая была снята на смартфон.

Среди анимационных фильмов победителем стал мультфильм Леонида Шмелькова «Лола живая картошка». В конкурсе неигрового кино победителем объявлен фильм Алены Полуниной «Своя республика», который повествует об одном из подразделений батальона «Восток» на Донбассе.

Главный приз в программе фильмов, созданных в копродукции российских и зарубежных кинематографистов, получил фильм «Хроники ртути» режиссеров Саши Кулак (Россия) и Бен Гез (США).

По итогам голосования зрителей и участников кинофестиваля, в конкурсе «Выборгский счет» победила картина Евгения Шелякина «Как новый».

Напомним, что XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил со 2 по 8 августа в Выборге. В программу фестиваля вошли примерно 130 кинокартин игрового, документального и анимационного жанра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов.