«Водоканал» отправил 20 дежурных бригад на борьбу с последствиями ливня

Самые сильные подтопления зафиксированы в районе Дыбенко, на Обводном канале и в Обухово.

По данным ГУП «Водоканал», вечером 8 августа основные проблемы с отведением воды возникли во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. При норме для августа в 7,2 мм, в районе Обводного канала зафиксировано 12 мм осадков, в районе Дыбенко 10 мм и в районе Обухово 12,6 мм.

На борьбу с подтоплениями «Водоканал выделил 20 дежурных бригад, которые в первую очередь едут по вызовам на сети предприятия. Ведомство признает, что в целом ситуация находится под контролем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский ливень затопил торговые центры и аэропорт Пулково. Специалисты зафиксировали заявки на подтопления цокольных этажей, подземных парковок и парковок на территории ТЦ, которые возникают из-за отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не установили собственники помещений и организации, обслуживающие помещения.