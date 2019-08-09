В Луге гражданин СНГ ударил ножом местного жителя

В Луге гражданин СНГ ударил ножом местного жителя
У пострадавшего зафиксированы глубокие ножевые ранения в области живота. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений жителю Луги.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 8 августа в полицию сообщили о драке возле дома 26/2 по улице Московской в Луге. Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу и установили, что за несколько минут до их приезда, 32-летний гражданин сопредельного государства нанес 34-летнему местному жителю удар ножом.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением в области живота и грудной клетки. Его состояние оценивается как тяжелое.

В пятницу, 9 августа около часа ночи в результате патрулирования сотрудниками полиции злоумышленник задержан у сетевого магазина в городе Луга.

Правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка несколько раз ударила своего мужа ножом. В отношении женщины возбуждено уголовное дело предусмотренного статьей «Покушение на убийство».

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