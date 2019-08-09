В Петербурге в несколько раз увеличилась заболеваемость корью

Чтобы обезопасить себя от кори, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда. Фото: pixabay

Чтобы обезопасить себя от кори, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда. Фото: pixabay

С начала 2019 года в Петербурге было зафиксировано 77 случаев заболевания корью, из них 23 случая у детей.

По данным территориального Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости вырос более чем в три раза, по сравнению с предыдущим годом.

Примечательно, что довольно часто россияне «привозят» корь с собой из других стран. Так, в Петербург из 77 случаев заболевания из-за рубежа было привезено 17. Чаще всего люди заражались на территории Украины, Италии, Вьетнама и Казахстана. Также зафиксированы заболевшие, побывавшие в Грузии, Китае, Тайланде, Египте, Киргизии, Бали и Турции.

Кроме зарубежных стран, корь привозят и из российских регионов. Так, в 11 случаях заболеваний, корь привезли в Петербург из Ленинградской области, Москвы, Московской области и Республики Марий-Эл.

В Роспотребнадзоре напоминают, что для того, чтобы обезопасить себя от кори, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда. Речь идет о тех, кто не болел корью, не привит или привит однократно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ребенок привез корь из Турции в Петергоф.