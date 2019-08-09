В 2019 году вывоз капитала из России ускорился в 1,6 раза

В 2019 году вывоз капитала из России ускорился в 1,6 раза
Цифра вывоза капитала из России неуклонно растёт. Фото: pixabay.com

Вывоз капитала из России за январь-июль текущего 2019 года увеличился более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом года 2018-го, достигнув 28 миллиардов долларов против 17,4 миллиардов.

По сообщению Центробанка, причиной увеличения объёма вывоза капитала стала деятельность банковского сектора, сохранившего темпы сокращения внешних обязательств при одновременном росте иностранных активов.

Динамика роста вывоза капитала из страны, по сообщению регулятора, остаётся неизменной. Так, в 2017 году частный сектор вывез из страны 25,1 миллиард долларов, а за 2018 год эта цифра составила 63,3 миллиарда.

Ранее GaetaSPb писала, что парламентарии рассчитывают стимулировать экономику Петербурга, вдвое снизив налоги на плавучие доки.

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