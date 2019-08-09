Под Ачинском новые взрывы: эвакуируют близлежащее село

Под Ачинском новые взрывы: эвакуируют близлежащее село
Официальная причина чрезвычайной ситуации - удар молнии. Фото: pixabay.com

При новой серии взрывов пострадали пять человек, они находятся в состоянии средней тяжести.

По сообщению ТАСС, на данный момент экстренные службы эвакуируют жителей близлежащего села Каменка в безопасную зону. Они будут пережидать чрезвычайную ситуацию в селе Малиновка.

Официальная (предварительная) версия двух новых взрывов — попадание молнии в площадку с боеприпасами. Среди пострадавших двое полицейских, двое военных и пожилая женщина.

Напомним, что до этого взрывы в воинской части под Ачинском произошли 5 августа текущего года. Причиной послужил человеческий фактор. Детонация снарядов происходила всю ночь и закончилась лишь на утро следующего дня.

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