Сообщили подробности аварии на Московском, в которой пострадала девушка

Сообщили подробности аварии на Московском, в которой пострадала девушка
Фото: Pixabay

Петербурженку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Все случилось ночью 9 августа в Московском районе. Обо всем сначала рассказали очевидцы, которые назвали аварию «жесткой». Они поделились своей версией происходящего в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что на перекрестке Московского проспекта и улицы Фучика столкнулись два автомобиля.

Теперь выяснилось, что участниками ДТП стали Subaru и Hyundai, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. В результате пострадала женщина, которой на вид около 30 лет. Врачи диагностировали у нее травмы средней тяжести, люди писали, что у нее было разбито лицо.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дел. Пока непонятно, как именно все случилось.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что гибель подростка на рельсах у станции «Ручьи» стала поводом для возбуждения уголовного дела.

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