Эксперты рассказали о причинах набора лишнего веса

В последнее время у людей резко поменялись предпочтения в еде.

Результатами исследования поделились эксперты в докладе об изменении климата, сообщают РИА Новости. Они отметили, что пищевые привычки людей стали не такими, как раньше, что становится причиной набора лишнего веса. Ученые считают, что из-за этого страдают два миллиарда человек по всей планете.

В документе сказано, что за последние 50-60 лет люди стали чаще есть растительные масла и мяса, что увеличило калорийной рациона примерно на треть. Чтобы похудеть, стоит пересмотреть привычки и отдавать предпочтение не только белку, но также углеводам – крупам, овощам и другим продуктам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами. Для начала ученые отметили, что побороть ожирение может кто угодно, важно подобрать тот вид спорта, который поможет в этом. Они пришли к выводу, что наиболее эффективен бег – он положительно сказывался на всех аспектах ожирения.