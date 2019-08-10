Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице

Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице
Горбачеву исполнилось 88 лет. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Венедиктов рассказал, что президент СССР перешел с водки на пиво.

Михаил Горбачев последние полгода провел в больнице, заявил Алексей Венедиктов. Журналист оценил состояние советского лидера, как “очень плохое”.

Главный редактор “Эха Москвы” рассказал на передаче “Гордон” канала “НАШ”, что рассудок Горбачева остается в порядке, но у него диагностируют несколько болезней. Венедиктов и Горбачев иногда встречаются в ресторанах и перешли с водки на пиво по рекомендации врачей политика.

Венедиктов рассказал, что Горбачев читает новости на планшете и смартфоне. Политик не смог посмотреть сериал “Чернобыль” — “ему тяжело”.

Михаил Горбачев (род. 1931) стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС и первым и единственным президентом СССР. В годы руководства Горбачевым СССР вывел войска из Афганистана, распался, а Холодная война закончилась.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россия вернет расформированные при Горбачеве подразделения.

больница венедиктов горбачев состояние ссср
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны новые правила рыбалки для любителей
Радимов о поражении “Зенита-2” от “Барселоны”: “Три очка никому не дадут”
Названа причина гибели рабочих Росатома на полигоне под Северодвинском
Ночью в Петербурге горели машины
Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице
Медведев объяснил переход футболистов из “Зенита” в “Сочи”
Эксперты назвали семь признаков развития рака
Эксперты рассказали о причинах набора лишнего веса