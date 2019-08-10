Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице

Венедиктов рассказал, что президент СССР перешел с водки на пиво.

Михаил Горбачев последние полгода провел в больнице, заявил Алексей Венедиктов. Журналист оценил состояние советского лидера, как “очень плохое”.

Главный редактор “Эха Москвы” рассказал на передаче “Гордон” канала “НАШ”, что рассудок Горбачева остается в порядке, но у него диагностируют несколько болезней. Венедиктов и Горбачев иногда встречаются в ресторанах и перешли с водки на пиво по рекомендации врачей политика.

Венедиктов рассказал, что Горбачев читает новости на планшете и смартфоне. Политик не смог посмотреть сериал “Чернобыль” — “ему тяжело”.

Михаил Горбачев (род. 1931) стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС и первым и единственным президентом СССР. В годы руководства Горбачевым СССР вывел войска из Афганистана, распался, а Холодная война закончилась.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россия вернет расформированные при Горбачеве подразделения.