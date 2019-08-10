Стали известны новые правила рыбалки для любителей

Сети запретят не только использовать, но и продавать — хотя есть исключения.

Росрыболовство раскрыло правила рыбалки для любителей, которые намерены ввести в 2020 году. Сети запретят — но есть исключения.

Василий Соколов, замглавы Росрыболовства, заявил, что ведомство запретит не только использование сетей, но и их продажу — “китайские сети” вредят окружающей среде.

Сети хотят разрешить на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, так как там рыбалка часто является одним главных способов добычи пропитания. Государство тем не менее постарается следить за ловлей и учитывать всех рыбаков с сетями.

Соколов подчеркнул, что в России впервые намерены законодательно разобраться с рыбалкой сетями среди любителей. Кроме этого, ведомство введет нормы вылова за сутки и ограничит подводную охоту.

День рыболовства отмечают 27 июня. Среди россиян около 25% увлекаются рыбалкой, по данным опроса ВЦИОМ 2011 года. При этом 44% опрошенных признались, что любят собирать грибы и ягоды.

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