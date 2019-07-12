В Петербурге подорожали наборы рыбака

За год в Петербурге подорожали комплекты для рыбаков. Рост цен наблюдается во всех трех категориях «новичок», «стандарт» и «профессионал».

Набор рыболова-новичка подорожал на 2,9% — до 4 тыс. 443 рублей, сообщили аналитики Авито. В него входят удочка, резиновые сапоги и складной стул.

Стандартный комплект петербургскому рыбаку обойдется в 15 тыс. 194 рубля, что на 0,7% дороже, чем в прошлом году. За эту сумму покупатель получит удочку, резиновые сапоги, складной стул, спиннинг, летний костюм и прикормку.

Ощутимее всего подорожали рыбацкие наборы для профессионалов — на 4,4%. За 66 тыс. 69 рублей заядлые рыбаки могут рассчитывать на все товары из стандартного комплекта, а также надувную лодку, палатку и спальный мешок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть попала в пятерку лучших мест для рыбалки.