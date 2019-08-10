Большинство петербуржцев не планируют жизнь

Большинство петербуржцев не планируют жизнь
64% респондентов заявили, что ведение дневника или ежедневника — пустая трата времени. Фото: pixabay.com

Мужчины выбирают ежедневники, а женщины — личные дневники.

Жителей Санкт-Петербурга спросили, пользуются ли они ежедневниками. Выяснилось, что любители планирования остались в Северной столице в меньшинстве.

Всего 16% из 1000 опрошенных используют ежедневники постоянно, сообщили GazetaSPb аналитики соцсети “Фотострана” 10 августа. Мужчины предпочитают деловые ежедневники, женщины выбирают дневники, в которых все равно оказываются записи о важных делах.

При этом 64% респондентов заявили, что ведение дневника или ежедневника — пустая трата времени. Оставшиеся 20% не планируют жизнь на постоянной основе: кто-то записывает важные дела в заметки смартфона, но не занимается этим ежедневно.

Ранее GazetaSPb назвала возраст, в котором девушки России предпочитают рожать первого ребенка.

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