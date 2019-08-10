Депутат Госдумы обвинил Запад в сибирских пожарах и московских дождях

Депутат Госдумы обвинил Запад в сибирских пожарах и московских дождях
Все понимают, что такого лета быть не может, заявил депутат. Фото: rodina.ru

Алексей Журавлев не исключает применение климатического вооружения против России.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что Запад применил против России климатическое оружие. Этим политик объяснил пожары в Сибири и дожди в Москве.

Журавлев заявил в эфире канала “Россия-1”, что западные страны испуганы гиперзвуковыми ракетами, которые Россия получила на вооружение. Такого лета не бывает, и все это понимают, уверен депутат. Он выразил мысль, что за климатической атакой стоит Вашингтон.

Стоит отметить, что GazetaSPb ранее сообщила, что июль 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений во всем мире кроме России и Канады, но их в климатических атаках пока что никто не обвинял.

Алексей Журавлев (род. 1962) является председателем партии “Родина”. Окончил Воронежский политех по специальности “Физика металлов”.

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