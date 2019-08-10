Собчак связала митинг на Сахарова с днем рождения отца

Собчак связала митинг на Сахарова с днем рождения отца
Собчак уехала из Петербурга в 2001 году. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Телезвезда считает, что оппозиционеры выходят защищать Конституцию, которую в том числе писал Собчак.

Ксения Собчак напомнила подписчикам в Instagram, что 10 августа — день рождения ее отца, Анатолия Собчака. Первому мэру Петербурга сегодня могло исполниться 82 года.

Собчак подчеркнула, что ее отец участвовал в написании Конституции Российской Федерации и увидела связь в том, что жители Москвы сегодня выйдут на согласованный митинг на проспект Сахарова. Он должен начаться в 14:00 и сейчас там уже собираются люди. Собчак считает, что оппозиционеры выходят защищать те права, которые им обеспечивает именно Конституция.

Телезвезда и политик Ксения Собчак родилась в Ленинграде, но после смерти Анатолия Собчака в 2001 году переехала в Москву, где и продолжает жить.

Ранее GazetaSPb сообщила, что власти Москвы предупредили оппозиционеров о недопустимости нарушений закона на митинге.

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