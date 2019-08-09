Полиция Москвы предупредила участников согласованного митинга

Попытки провокаций и несанкционированных акций будут немедленно пресекаться.

Полиция Москвы предупредила участников грядущего митинга на Сахарова. Митинг удалось согласовать с властями, но правоохранительные органы призвали не поддаваться на провокации и не нарушать закон.

Оппозиционеры провели уже два несогласованных митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму — им якобы отказывают в регистрации на выборы. На первую акцию 27 июля, по данным полиции, пришли 3,5 тысячи человек — задержали около 1 тысячи. В прошлую субботу 3 августа недовольные снова вышли протестовать и количество задержанных снова составило около 800-1000 человек. Завтра 10 августа пройдет еще один — на этот раз одобренный Москвой.

В Санкт-Петербурге провели митинг солидарности с Москвой — на него, по разным данным пришло от 1 до 2 тысяч человек. Его успешно согласовали, но прокуратура Петербурга точно так же предупреждала о возможных провокациях. Полиция задержала восемь человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что москвичей спросили об отношении к протестам из-за выборов.