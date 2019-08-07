Москвичей спросили об отношении к протестам из-за выборов

Около 55% респондентов-москвичей намерены пойти на выборы 8 сентября. Фото: разгон публичной акции на Невском проспекте Петербурга, Мойка78, Валентин Егоршин

Около 55% респондентов-москвичей намерены пойти на выборы 8 сентября. Фото: разгон публичной акции на Невском проспекте Петербурга, Мойка78, Валентин Егоршин

Большинство негативно или нейтрально относятся к акциям — но почти 40% поддержали митингующих.

Социологи спросили жителей Москвы об их отношении к протестам из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Думу. Сотрудники “Левада-центра” опросили 1,5 тысячи москвичей.

Три четверти респондентов знали о прошедших в Москве акциях и задержаниях на них. Около 55% намерены пойти на выборы 8 сентября.

Среди респондентов 27% негативно отнеслись к протестам. Еще 30% относятся к митингам нейтрально. В сумме 37% опрошенных позитивно относятся к протестам: 27% не участвуют, 9% готовы к этому и 2% уже вышли на улицы. 5% не определись с вариантом.

Интересно, что большинство россиян (69%), по результатам опроса ВЦИОМ, считают, что несогласованные акции нужно разгонять, в том числе жестко, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Акции 27 июля и 3 августа не были одобрен властями.