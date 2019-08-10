Античный корабль найден на дне Эгейского моря

Античный корабль найден на дне Эгейского моря
Подводные археологи обнаружили древние корабли. Фото: Pixabay

Останки древних кораблей нашли подводные археологи.

Первые подводные археологические исследования прошли неподалеку от острова Левита в Эгейском море. Как рассказывает Мойка78, ссылаясь на Министерство культуры Греции, первым нашли якорь. С весом в 400 кг, это оказался самый большой якорь из всех найденных в Эгейском море.

Также сообщается об обнаруженных останках еще пяти кораблей. Определяя возраст сооружений, специалисты относят их к античному периоду. Так, предполагается, что они были построены в середине III в. До н.э. на Родосе, в Карфагене, Финикии и городах Кос и Книдос.

Найденные места кораблекрушений предположительно происходивших между II веком до нашей эры и II веком нашей эры еще предстоит исследовать.

Ранее GazetaSPB сообщила о начавшихся учениях подводников в Норвежском и Баренцевом морях.

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