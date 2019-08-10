Доллар может стать национальной валютой Украины

Доллар может стать национальной валютой Украины
Доллар США. Фото: Pixabay

Граждане Украины направили Владимиру Зеленскому петицию с просьбой.

Украинцы собрали подписи и направили президенту просьбу о замене гривны долларом. Как сообщает Газета.ru, причина в том, что местные жители считают доллар более постоянной валютой.

Согласно анализу экспертов курс украинской валюты по отношению к доллару США напрямую связан с внутриполитической обстановкой.

В 2014 году девальвация гривны составила 93%.

Ранее GazetaSPB сообщила об обещании Владимира Зеленского разрешить азартные игры на территории страны.

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Доллар может стать национальной валютой Украины
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