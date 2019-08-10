В Петербурге ожидается дождливое воскресенье

В последний день недели в Северной столице будет тепло и дождливо.

По данным главного управления МЧС России по Петербургу, 11 августа в городе ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем юго-восточный и южный ветер разгонится до 5-10 м/c, при этом воздух прогреется до +18 градусов и выше. Ночью столбик термометра опустится до +11…+13 градусов тепла. Скорость ветра составит 3-8 м/c.

В течение дня будет наблюдаться слабое снижение атмосферного давления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал россиянам о погоде в наступившем месяце. В августе погоду испортит Уральский циклон, который «гуляет» по регионам в европейской части России.