Ученые практически выяснили, как вырастить зубы заново

Британские биологи проводят исследование, методики которого позволят восстанавливать зубы естественным путем. Сейчас речь идет только о лабораторных опытах.

Ученые проанализировали, какие гены принимают участие в формировании так называемого «зародыша» зуба. Оказалось, что в оптимальной форме зубы поддерживает сигнальная молекула Dlk1, она держивает их длину на одной и той же отметке на протяжении всей жизни. О результатах исследования пишет журнал Nature Communications.

Исследователи смогли выделить набор ДНК, встречающийся у стволовых клеток. Они могли бы восстанавливать зубные ткани. Это позволило ученым обнаружить тельца, которые «управляют» ростом тканей зуба и вырабатывают молекулы. Похожими функциями управляет и белок Dlk1.

Опыты на грызунах подтвердили, что Dlk1 способствует заживлению пульпы и восстановлению дентина. Ученые выражают надежды, что данные исследования помогут в создании технологи по полноценной реставрации зубов.

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