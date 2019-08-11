Смертельный тайфун из Китая угрожает Приморью

Смертельный тайфун из Китая угрожает Приморью
Объявлено штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

В Приморье ожидаются сильные дожди и подтопления.

Штормовое предупреждение объявлено на территории приморья. Как сообщает Примгидромет, вечером воскресенья 11 августа и 12 августа в Приморском крае пройдут сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду. Не исключена вероятность ливней (осадки от 20 милиметров за час).

Также умеренный дождь (15-35 миллиметров за 12 часов) ожидается во Владивостоке.

Дожди могут вызвать подъём рек в западных и центральных районах Приморья, что, в свою очередь, может привести к подтоплениям.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что тайфун «Лекима» унёс жизни 22 человек в Китае.

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