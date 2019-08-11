Беглов пообещал строителям памятник в Санкт-Петербурге

Врио губернатора поздравил себя и петербуржцев с Днем строителя.

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем строителя. Врио губернатора рассказал подписчикам в соцсети, что 11 августа отмечает свой профессиональный праздник.

Беглов, по его словам, начинал в профессии с монтажника-высотника, но прошел каждую из ступеней карьерно-строительной лестницы. Сейчас он отмечает праздник уже около 40 лет. Врио подчеркнул, что его навыки находят применение при оценке хода строительства метро, социальных объектов и дорог в Санкт-Петербурге.

Говоря о сложностях профессии, Беглов заявил, что строители работают в любую погоду, чтобы ввести объект в срок — это их главная задача. Врио подтвердил, что ему часто предлагали установить памятник представителям профессии и пообещал, что правительство Петербурга обязательно этим займется.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов подвел итоги недели.