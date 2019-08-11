“Алые паруса” заметили в дельте Невы

Пользователи соцсетей считают, что капитан Грей ищет свою Ассоль.

Петербуржцы заметили корабль с красными парусами в дельте Невы. Один из жителей Шкиперского протока опубликовал в соцсети видео, где по воде проходит небольшая лодка.

Видео: https://vk.com/spb_today_unpublished

Судно оказалось совсем маленьким, особенно по сравнению с бригом “Россия”, который проходит по Неве каждый год на праздник выпускников школ Санкт-Петербурга “Алые паруса”. Пользователи соцсетей шутят, что празднику урезали бюджет. Кто-то вспомнил капитана Джека Воробья из кинофраншизы “Пираты Карибского моря”. Другие предполагают, что капитан Грей ищет свою Ассоль, как в романе Александра Грина.

Утро воскресенья 11 августа на Васильевском острове выдалось солнечным и ветреным, так что житель Санкт-Петербурга наверняка провел приятную морскую прогулку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что праздник “Алые паруса” в Санкт-Петербурге посетили свыше 1,4 млн человек.