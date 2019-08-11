Роспотребнадзор проверил фон в Петербурге после взрыва под Северодвинском

Роспотребнадзор проверил фон в Петербурге после взрыва под Северодвинском
Роспотребнадзор сообщил, что и в Петербурге все в порядке. Фото: pixabay.com

Власти Архангельской области заверили жителей, что угрозы населению нет.

Эксперты Роспотребнадзора проверили показатели радиационного фона Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы забескопокоились, что радиация из-за взрыва на полигоне под Северодвинском может достигнуть Петербурга.

Из-за взрыва двигателя ракеты на полигоне Минобороны погибли пять сотрудников Росатома. Власти Архангельской области заявили, что угрозы для населения из-за радиации нет. Сейчас в воскресенье 11 августа Роспотребнадзор сообщил, что и в Петербурге все в порядке.

Заявление в ведомство отправил как минимум депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский — или по крайней сказал в Facebook, что отправил. В управлении отметили, что вообще-то проверяют радиационный фон независимо от того, есть риски изменения обстановки или нет.

Расстояние между Петербургом и Неноксой, где произошел взрыв, составляет 1200 км.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Росатом назвал причину гибели рабочих под Северодвинском.

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