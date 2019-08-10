Названа причина гибели рабочих Росатома на полигоне под Северодвинском

Названа причина гибели рабочих Росатома на полигоне под Северодвинском
Сотрудники провели питание двигателя во время возгорания. Фото: pixabay.com

Госкорпорация подтвердила гибель пяти человек и ранения трех.

Сотрудники Росатома проверяли питание реактивного двигателя в момент возгорания. Известно, что при взрыве на полигоне под Северодвинском погибли пять человек, а не два, как сообщалось ранее.

Причиной гибели назвали возгорание экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве 10 августа.

Росатом подтвердил, что при происшествии погибли пять специалистов, еще три человека получили ранения. У них диагностируют ожоги разной степени тяжести.

Ракетный полигон Беломорской базы ВМФ расположен у небольшого села Ненокса в 40 км от Северодвинска. На нем испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок, по данным в открытых источниках.

Ранее GazetaSPb сообщила, что под Ачинском произошли новые взрывы.

гибель жертвы погибшие пожар полигон росатом северодвинск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны новые правила рыбалки для любителей
Радимов о поражении “Зенита-2” от “Барселоны”: “Три очка никому не дадут”
Названа причина гибели рабочих Росатома на полигоне под Северодвинском
Ночью в Петербурге горели машины
Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице
Медведев объяснил переход футболистов из “Зенита” в “Сочи”
Эксперты назвали семь признаков развития рака
Эксперты рассказали о причинах набора лишнего веса