Названа причина гибели рабочих Росатома на полигоне под Северодвинском

Госкорпорация подтвердила гибель пяти человек и ранения трех.

Сотрудники Росатома проверяли питание реактивного двигателя в момент возгорания. Известно, что при взрыве на полигоне под Северодвинском погибли пять человек, а не два, как сообщалось ранее.

Причиной гибели назвали возгорание экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве 10 августа.

Росатом подтвердил, что при происшествии погибли пять специалистов, еще три человека получили ранения. У них диагностируют ожоги разной степени тяжести.

Ракетный полигон Беломорской базы ВМФ расположен у небольшого села Ненокса в 40 км от Северодвинска. На нем испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок, по данным в открытых источниках.

Ранее GazetaSPb сообщила, что под Ачинском произошли новые взрывы.