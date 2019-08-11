Петербург ждут ливни и грозы

Всю неделю в городе будут дожди. Фото: pixabay.com

Всю неделю в городе будут дожди. Фото: pixabay.com

В первые дни рабочей недели жителей Санкт-Петербурга ждут уже привычные дожди. Неуверенные 20 градусов тепла будут сопровождаться ветром и грозами.

Как сообщает Гидрометцентр, самым теплым денем предстоящей недели обещает стать понедельник. На следующий день, во вторник, петербуржцев ждут дожди и местами грозы, температура прогреется до 21-23 градусов. Сотрудники МЧС предупреждают, что ветер может достигнуть до 10 метров в секунду.

В среду также пройдут дожди, но солнце обещает пробиваться чаще. Похолодание в Северной столице начнется с четверга, 15 августа.

Ранее в GazetaSpb сообщали о потеплении на минувшей неделе. Однако в городе все равно были частные и сильные дожди. Лето в 2019 году было дождливым, но и жаркой температурой горожан радовало.