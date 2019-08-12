Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая

Ян Ми оценила ситуацию как неуважение к территориальной целостности КНР и, в знак протеста, объявила об уходе. Фото: @dearyangmi/ Twitter

Ян Ми оценила ситуацию как неуважение к территориальной целостности КНР и, в знак протеста, объявила об уходе. Фото: @dearyangmi/ Twitter

Модный дом Versace из Италии принес официальные извинения за то, что выпустил футболку, на которой города Макао и Гонконг были указаны как независимые государства, хотя они находятся на территории Китая.

Скандал начался после того, как представитель Versace в Китае Ян Ми опубликовала фотографию новой дизайнерской футболки, на которой в качестве принта нанесли перечень городов и стран, в которых расположены модные дома. Однако Гонконг и Макао определили как независимые государства, хотя они находятся в Китае, сообщает газета China Daily.

После этого Ян Ми оценила ситуацию как неуважение к территориальной целостности КНР и, в знак протеста, объявила об уходе.

Спустя некоторое время Versace отреагировал на данное заявление в аккаунте бренда на китайской платформе Weibo: «Наш ошибочный дизайн привел к тому, что некоторые города не были связаны с правильной страной. Партия футболок изъята из продажи и уничтожена еще 24 июля. Мы глубоко извиняемая…».

Несмотря на заявление компании, футболки все еще можно найти на «прилавке» китайской платформы электронной коммерции JD.com.

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