Финляндия извинилась за ошибочное вхождение военного корабля в российские воды

Руководство страны отрицает злой умысел и просит не расценивать инцидент как провокацию.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем сообщают финские Военно-морские силы. Финляндия принесли извинения из-за вхождения военного коробя в российские воды, которое произошло еще в начале месяца. В ведомстве отметили, что судно успело продвинуться лишь на 600 метров. Как только ошибка была замечена, корабль тут же вернули на место.

«Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке»,

— говорится в сообщении.

Страна объяснила, что судно занималось мониторингом территориальной ценности и не хотело пересекать чужие границы. Злого умысла в поступке не было.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что корабль XV-го века нашли на дне Балтики — в прекрасном состоянии. Судно нашли с помощью сонара в глубинах Балтийского моря, сообщает университет Саутгемптона 23 июля.