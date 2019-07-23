Корабль XV-го века нашли на дне Балтики — в прекрасном состоянии

Холодные воды Балтийского моря сберегли останки кораблекрушения от морских животных.

Останки корабля, которому не меньше 500 лет, нашли в 24 морских милях от побережья Швеции в Балтийском море. Остов корабля удивил ученых своим прекрасным состоянием.

Судно нашли с помощью сонара в глубинах Балтийского моря, сообщает университет Саутгемптона 23 июля. Исследователи уверены, что недостаток кислорода спас корабль от морских животных. У корабля до сих пор есть якорь, сохранилась шлюпка, на которой команда сходила на берег.

Предполагается, что судно относится с позднему XV-му — раннему XVI-му веку, то есть ко времени Христофора Колумба или даже Да Винчи. Пока неясно, кому именно принадлежал корабль. Находку уже признали самым старым из всех кораблей, затонувших в Балтике, его нашли в международных водах. Пока неясно, по какой причине он затонул.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на дне океана нашли корабль США времен Второй Мировой.