На дне океана найден военный корабль США времен Второй мировой войны

На дне океана найден военный корабль США времен Второй мировой войны
Судно лежит на глубине более 250 футов. Фото: Pixabay

Дайверам удалось найти военный корабль, который потерпел крушение 75 лет назад во время Второй мировой войны.

Речь идет о судне USS Eagle PE-56, на борту которого находилось 49 членов экипажа. Военные принимали участие в учениях военно-морского флота у побережья в штате Мэн. Судно затонуло в результате взрыва в апреле 1945 года.

Выжить удалось толко 13 военным. На протяжении 75 лет не было доподлинно известно, где именно находится корабль. В июне прошлого года во время работы над документальным фильмом команда из 8 человек нашла корабль примерно в 6 милях от берега.

Обнаружить судно помогла сонатная технология Гарри Козака. Известно, что обломки находятся на глубине более 250 футов.

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