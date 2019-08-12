Искусственный интеллект будет отчислять студентов

Внедрение системы в рамках тестирования произойдет уже в этом году в нескольких вузах России. Фото: pixabay

Внедрение системы в рамках тестирования произойдет уже в этом году в нескольких вузах России. Фото: pixabay

Студентов российских вузов в будущем будут отчислять по советам искусственного интеллекта. Сервис для выявления учащихся с неудовлетворительными оценками появится в 2021 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлана Киясова.

Искусственный интеллект будет отслеживать данные студентов и оценивать их успеваемость, активность на лекциях и в общественной жизни вуза, а также их поведение. На основе этих данных интеллект решит, как поступить со студентом: поощрить его, посоветовать позаниматься дополнительно, проявлять больше активности на лекциях, предупредить о плохом поведении или вовсе отчислить.

Нуран Киясов отметил, что с помощью искусственного интеллекта получится избавиться от предвзятости со стороны преподавателей.

Внедрение системы в рамках тестирования произойдет уже в этом году в нескольких вузах России, а в 2021 году опытные образцы начнут действовать в отдельных учебных заведениях.

Директор также заверил, что деканат будет самостоятельно принимать решения о судьбе студента, искусственный интеллект всего лишь будет давать рекомендации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что студентам СПбГУ с плохими оценками дадут шанс задержаться в вузе.