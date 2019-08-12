Искусственный интеллект будет отчислять студентов

Искусственный интеллект будет отчислять студентов
Внедрение системы в рамках тестирования произойдет уже в этом году в нескольких вузах России. Фото: pixabay

Студентов российских вузов в будущем будут отчислять по советам искусственного интеллекта. Сервис для выявления учащихся с неудовлетворительными оценками появится в 2021 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлана Киясова.

Искусственный интеллект будет отслеживать данные студентов и оценивать их успеваемость, активность на лекциях и в общественной жизни вуза, а также их поведение. На основе этих данных интеллект решит, как поступить со студентом: поощрить его, посоветовать позаниматься дополнительно, проявлять больше активности на лекциях, предупредить о плохом поведении или вовсе отчислить.

Нуран Киясов отметил, что с помощью искусственного интеллекта получится избавиться от предвзятости со стороны преподавателей.

Внедрение системы в рамках тестирования произойдет уже в этом году в нескольких вузах России, а в 2021 году опытные образцы начнут действовать в отдельных учебных заведениях.

Директор также заверил, что деканат будет самостоятельно принимать решения о судьбе студента, искусственный интеллект всего лишь будет давать рекомендации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что студентам СПбГУ с плохими оценками дадут шанс задержаться в вузе.

вузы искусственный интеллект университет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Средний чек россиян в магазинах уменьшился на 10 рублей
Искусственный интеллект будет отчислять студентов
Погибших под Архангельском сотрудников Росатома представят к госнаградам
Преступник под видом священника украл у бизнесмена 3 миллиона рублей в Ленобласти
Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая
Ушла из жизни литературный критик Елена Макеенко
Растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
В работе Google замечен сбой