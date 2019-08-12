Джей Мар рассказал о своей работе над гимном Петербурга

Финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, являющийся автором гимна Петербурга, исполненного на Дне города Северной столицы, рассказал о том, как он работал над песней.

Свои эмоции он раскрыл в интервью телеканалу Джей Мар отметил, что всё детство и юношество провёл на Сахалине — при этом лелея мечту о переезде в Петербург, куда и отправился после службы в армии.

«Я изначально хотел в нем жить, потому что здесь такое слияние культур, и долгое время рэп в России был именно в Санкт-Петербурге. Самые крутые MC были здесь. Когда мне предложили написать такую песню, я сел и подумал, а могу ли я вообще сделать такой проект. Могу ли я осилить, написать песню, которая будет передавать эмоции», — рассказал он в интервью телеканалу Piter.TV.

По словам певца, в городе он жил в разных районах и собрал целую гамму эмоций, которые и хотел передать в созданном им треке. Он отметил, что концепт песни родился у него «буквально за несколько часов» и выразил надежду, что жители Петербурга оценили его старания.

Видео: Piter.TV

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