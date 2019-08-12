В Невском районе Петербурга автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

В Невском районе Санкт-Петербурга пешеход был госпитализирован в результате наезда автомобиля.

На пешеходном переходе по Дальневосточному проспекту автомобиль Wolksvagen наехал на 38-летнего гражданина, когда тот переходил дорогу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, инцидент произошел около 18:30 часов сегодня, 12 августа.

В результате ДТП, пострадавший попал в больницу с серьезными травмами. Водителю иномарки 24 года.

По факту случившегося проводится проверка и устанавливаются детали произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за прошедшие сутки, 11 августа, санитарная авиация Ленинградской области совершила три вылета. Вертолеты забирали пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщила Национальная служба санитарной авиации.