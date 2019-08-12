Запашные рассказали, чем питаются их хвостатые коллеги

Кормление хищников происходит только один раз в день. Фото: Instagram zapashny.ru

Кормление хищников происходит только один раз в день. Фото: Instagram zapashny.ru

Известные дрессировщики братья Запашные сняли на видео, как обедают их подопечные в цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

В своем Instagram Эдгард Запашный опубликовал видео, где принимают пищу львы и тигры. Также братья рассказали, что входит в рацион «коллектива».

Дрессировщики поделились, что кормление хищников происходит только один раз в день. За один прием они съедают от 6 до 12 кг мяса. В рацион питания входит говядина и свинина, а также конина, баранина, кура, кролики, молоко, яйца и рыба. Также к каждому приему идут различные витамины для поддержания иммунитета.

Во время съемки звери ведут себя, как может показаться зрителю, агрессивно. Однако за кадром поясняют, что тигры вежливо просят не мешать им.

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