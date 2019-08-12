На проспекте КИМа «встретились» две белые иномарки

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

На улице Одоевского в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух белых автомобилей.

Авария случилась сегодня, 12 августа. О случившемся жители Петербурга рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы также опубликовали несколько фото с места происшествия, на которых видно, что одна машину «догнала» другую на пешеходном переходе. Скорее всего, виноват водитель, который не соблюдал дистанцию.

В результате ДТП никто не пострадал. Водители белых иномарок ожидают сотрудников ГИБДД.

Ранее GazetaSPb сообщала о непонятном ДТП на КАДе. Каким образом произошло столкновение Touota Camry и BMW Х5 неизвестно. Последняя иномарка сильно пострадала. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.