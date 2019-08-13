“Танк Судного дня” передали в музей Ростовской области

Бронированные машины использовали для разведки в Чернобыльской зоне.

В Ростовской области нашли и передали музею бронированную “Ладогу” — “танк ядерной войны”. Всего СССР выпустило лишь пять подобных машин.

Найденную “Ладогу” передали музею в городе Каменск-Шахтинский, сообщили сотрудники парка “Патриот”. Машина весит 42 т, ее планировали использовать как командно-штабную, и называли “тяжелом лимузином”. Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80. Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси.

В машине могли сидеть до шести человек. Она развивала скорость до 70 км/ч и имела запас хода в 350 км. Системы предохраняли экипаж от радиоактивной пыли. Транспортное средство так и не поучаствовал в военных действиях, но его использовали для разведки в Чернобыльской зоне 1986-го.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Сертолово танки проехали по дну.